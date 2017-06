Nog meer gegraai: ook ziekenhuizen lucratieve bijverdienste voor Brusselse politici

Door: redactie

Na Samusocial en De Brusselse Keukens liggen nu ook de raden van bestuur van Brusselse ziekenhuizen onder vuur. Want ook daar blijken hoge zitpenningen voor politici te circuleren. Tot 64.000 euro per jaar.

De voogdijministers van het Brussels Gewest wilden al langer weten hoeveel de OCMW-raadsleden van de stad Brussel verdienen door te zetelen in raden van bestuur. Hun vraag stuitte echter onder het OCMW-voorzitterschap van Pascale Peraïta (PS) altijd op een njet. Het was wachten tot Peraïta weg was bij het OCMW om de cijfers te kennen. Daaruit blijkt dat heel wat raadsleden gratis zetelen of een vergoeding van 77 euro per jaar krijgen. Maar in de Brusselse ziekenhuizen circuleert veel meer geld aan de bestuurstop. Zo krijgt de voorzitter van de raad van bestuur van het Brugmann-ziekenhuis, Christophe Pourtois (MR), 32.365,56 euro bruto per jaar. Alain Nimegeers (MR) vangt 24.274,32 euro. Bij het UMC Sint-Pieter ging het afgelopen jaar zo 32.365,56 euro naar Pascale Peraïta. Andere raadsleden moeten het dan weer doen met 800 euro per jaar voor een vergadering per maand. Lees ook Weer Brusselse vzw in opspraak door zitpenningen

Onbekende vergoedingen Al deze ziekenhuizen behoren bovendien nog eens tot de koepelvereniging Iris, die instaat voor het algemeen beheer van de activiteiten van de Brusselse openbare ziekenhuizen. De raad van bestuur van die koepel-vzw wordt voorgezeten door Faouzia Hariche (PS), van wie we eerder al schreven dat ze 19.500 euro krijgt om te zetelen in vzw De Brusselse Keukens. Hariche is op dit moment waarnemend burgemeester. Oud-burgemeester Yvan Mayeur (PS) richtte in 2015 nog een andere koepel op, het UZC van Brussel waaronder de universitaire ziekenhuizen van Brussel Stad vallen. Verschillende leden van de oppositie stelden zich al vragen over het nut van zo'n tweede koepel. "Die loopt dubbel met Iris", liet Bernard Clerfayt (DéFI) zich eerder al ontvallen. "We weten dat het geld kost, maar niet of het ook iets oplevert."



Nuttig of niet, Pourtois (MR) strijkt bij het UZC 32.365,56 euro op. Ook Peraïta kreeg hier het afgelopen jaar 20.227,32 euro. Ze verdienen dus tweemaal hoge vergoedingen door te zetelen in de raad van bestuur van een ziekenhuis én van de koepel die erboven staat. Hoeveel voorzitter Mayeur kreeg in 2016 is nog niet gekend. De voorzitters van Iris Zuid en Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zijn PS-politici, van wie we de vergoeding niet kennen. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van het Bordet-ziekenhuis, Robert Tollet, een econoom die geassocieerd wordt met de PS.