Ook met B-team mislukte huurmoord

Schilder André Vanwinckel wilde van zijn ex Layla af. Maar de eerste huurmoordenaars die hij aanzocht, bleken oplichters. Tegen dat het B-team in gang kon schieten, had de politie de zaak in de mot. Voor de rechtbank van Hasselt start vandaag het proces tegen de schilder, zijn huidige vriendin en twee aangezochte huurmoordenaars.

Een bekend figuur in de streek van Geetbets, schilder André (70). Om potentiële klanten duidelijk te maken hoe goed hij de stiel beheerste, had hij zijn puike villa in het knalgeel geschilderd. Bijna even fel als destijds het café van Lucien Van Impe. Cliënteel had André trouwens genoeg. Hij zat er redelijk warmpjes bij of deed toch alsof. Naast de villa hier, was er ook één in Spanje. En een boot. En een meer dan aangename levenswandel.



Negen jaar lang werd die gedeeld door Layla. Ook bekend in de streek. Om haar brasserie in Kortenaken. Om haar charmes. En om de mannen die de revue passeerden in haar leven en veel, zo niet alles voor haar over hadden. André Vanwinckel dacht dat hij de laatste in die rij zou zijn. Ondanks het grote leeftijdsverschil - een kwarteeuw - duurde hun relatie negen jaar. Maar het was er één met de nodige ups en downs - zelfs een droomhuwelijk gevierd in Las Vegas loopt blijkbaar niet altijd op wieltjes.



In 2015 waren ze definitief uit elkaar. André voelde zich bedrogen. In alle betekenissen van het woord. Aan de zijde van Marie - een Afrikaanse schone, dit keer 35 jaar jonger dan hij - zon hij op wraak. Twee huurmoordenaars zouden de klus klaren. Ze kregen 30.000 euro, maar verdwenen met de noorderzon zonder een schot te lossen.



