Na derde keer chaos op Zaventem: er komt noodplan voor stroompanne

De luchthaven van Zaventem wil een noodplan maken om passagiers beter te informeren bij incidenten. Na de stroompanne van gisteren werden de reizigers urenlang in het ongewisse gelaten. Brussels Airport kreeg een storm van kritiek over zich heen.

De problemen begonnen iets voor 5 uur, met een panne in een hoogspanningscabine op Brussels Airport. De noodgeneratoren namen het over, maar niet alle systemen konden daar meteen op draaien. Daardoor moest onder meer bagage manueel afgehandeld worden. Al snel ontstond er chaos. Tientallen vluchten liepen vertraging op. Rond 8 uur stonden nog steeds honderden mensen te wachten om de vertrekhal binnen te gaan. Ze wisten niet wanneer ze naar binnen konden, of ze hun vlucht zouden halen en zo nee, wanneer ze dan wel zouden kunnen vertrekken.



Noodplan

Brussels Airport had wel de luchtvaartmaatschappijen gebrieft, die dan geacht werden de passagiers te informeren. Alleen gebeurde dat duidelijk niet zoals het hoorde. Ook vorig jaar, toen er drie gelijkaardige incidenten waren op de luchthaven, kregen de reizigers nauwelijks of geen informatie. Anke Fransen van Brussels Airport geeft grif toe dat de communicatie mank liep en zegt dat de luchthaven werkt aan een noodplan: "We gaan bekijken hoe we dit in de toekomst beter kunnen organiseren. We zullen een draaiboek opstellen of een andere procedure voorzien."



Mobiliteitsminister François Bellot (MR) spaarde gisteren zijn kritiek niet: "Ik betreur dat de luchthaven geen sociale media, zoals Facebook of Twitter, gebruikt heeft om de passagiers op de hoogte te houden."



