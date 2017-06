Jeugdauteur Marc de Bel viert dertigjarig jubileum en wordt ereburger van Kruishoutem

Bewerkt door: ib

16/06/17 - 00u20 Bron: Belga

Jeugdauteur Marc de Bel is onder andere bekend om zijn Boeboeks-boeken. © Foto TVR.

In het Oost-Vlaamse Kruishoutem werd jeugdauteur Marc de Bel gisterenavond gevierd omwille van zijn dertigjarige carrière. De schrijver kreeg het ereburgerschap van zijn geboorteplaats aangeboden.

Marc de Bel schreef de afgelopen dertig jaar meer dan 150 boeken en is ook een van de meest vertaalde Vlaamse auteurs, tot in het Faeröer, Koreaans, Chinees en Zuid-Afrikaans toe. De Bel schreef niet alleen voor de jeugd (met ook toneelstukken, dichtbundels, strip- en cartoonboeken) maar voor (jong)volwassenen. Zijn werk wordt gebracht op theater en enkele van zijn verhalen werden al verfilmd. De afgelopen decennia kreeg de man "wiens fontanel nooit dichtgroeide" diverse prijzen in binnen- en buitenland.



Verrassingshulde

Zonder dat hij van iets wist, bokste uitgeverij Van Halewyck een hulde-avond in elkaar. En die werd geopend door uitgever Els De Pooter (Van Halewyck) en Sven Gatz (Open Vld), Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. De Bel was vroeger leerkracht en dus waren ook zijn leerlingen van het schooljaar 1985-1986 van de partij, want dat jaar begon hij het verhaal van Alexander en oom Trotter te vertellen. En het was Esther Alexander van de Oudenaardse Boekhandel Beatrijs die dat succesverhaal aan een uitgever hielp. En ook acteur Joren Seldeslachts was van de partij, hij vertelde wat de Blinkerfilms voor hem betekenden.



Ereburgerschap

Marc de Bel kreeg van burgemeester Joop Verzeele het ereburgerschap aangeboden en wordt zo, na sterrenchef Peter Goossens, de tweede ereburger van de eiergemeente. En misschien wordt een stukje fantasie van de Bel werd vereeuwigd in de nieuwe fusienaam tussen Kruishoutem en Zingem, want zijn fictief dorp Kruisem staat op een shortlist van vijf fusienamen.