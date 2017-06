Man (18) kritiek na val van derde verdieping

Jimmy De Schrijver

15/06/17 - 23u28 Bron: eigen berichtgeving

© belga.

Het parket van Limburg onderzoekt de val van een 18-jarige man uit een raam van een appartement op de derde verdieping langs de Tiensesteenweg in Sint-Truiden. De tiener werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de val wordt momenteel onderzocht.

De feiten gebeurden deze namiddag op de Tiensesteenweg. Een 18-jarige man raakte er levensgevaarlijk gewond na een val uit het raam van een appartement op de derde verdieping. De man werd eerst naar het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden overgebracht en vervolgens wegens de ernst van de verwondingen naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven vervoerd.



De lokale politie verwittigde het parket van Limburg. Dat besliste om het gerechtelijk labo en een wetsdokter ter plaatse te sturen. Uit onderzoek moet blijken wat er precies gebeurd is waardoor de man naar beneden is gevallen.