Treinverkeer tussen Gent en Deinze zwaar verstoord na aanrijding

Wouter Spillebeen

15/06/17 - 21u55 Bron: eigen berichtgeving

© Frederiek Vande Velde.

Tussen het Sint-Pietersstation in Gent en Deinze is het treinverkeer zwaar verstoord nadat een persoon rond 20.30 uur aangereden is door een trein tussen De Pinte en Gent. Hoogstwaarschijnlijk gaat het over een wanhoopsdaad. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.