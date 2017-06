N-VA: "Beweging.net moet Arco-coöperanten vergoeden"

Door: redactie

"De Arco-slachtoffers hebben recht op een vergoeding die door niemand juridisch aangevochten kan worden", stelt N-VA Kamerlid Peter Dedecker.

Voor Kamerlid Peter Dedecker (N-VA) is het zonneklaar dat beweging.net, het vroegere ACW, moet opdraaien voor de vergoeding van de Arco-coöperanten. "De Arco-slachtoffers hebben recht op een vergoeding die door niemand juridisch aangevochten kan worden, dat is een vergoeding door de verantwoordelijke voor het debacle", zegt Dedecker. "Centen op tafel".

Het Kamerlid reageert daarmee op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat stelde dat de waarborgregeling die de regering indertijd uitdokterde voor de coöperanten, in strijd is met de Grondwet. Hij ziet een bevestiging van zijn vroegere stelling dat de waarborg niet houdbaar zou zijn omdat het om onrechtmatige staatssteun gaat en de aandeelhouders van Dexia ongelijk worden behandeld. "Vandaag bevestigt het Grondwettelijk Hof mijn argumenten", luidt het.



Voor de N-VA'er is de Arco-waarborg nu dood en begraven. "Belastinggeld rechtstreeks of onrechtstreeks uitkeren aan de coöperanten is juridisch niet dicht te spijkeren en leidt alleen maar tot meer onzekerheid voor deze aandeelhouders", aldus Dedecker. Hij kijkt daarom naar beweging.net om de doöperanten te vergoeden.