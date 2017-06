Werknemers Primark lopen brandwonden op door kledij

Door: redactie

15/06/17 - 21u01 Bron: Belga

© Primark.

Verschillende werknemers van de kledingwinkel Primark in Luik hebben de voorbije dagen uitslag en brandwonden opgelopen aan de armen en handen toen ze de kledij in de hand namen. Dat meldt de Waalse zender RTL. De directie van de kledingketen bevestigt dat werknemers naar de dokter werden gebracht, maar spreekt van allergische reacties en niet van brandwonden. Er zijn tests lopende om de oorzaak te achterhalen, aldus de woordvoerder.

"We zijn verrast door het probleem omdat alle producten verkocht in onze winkel in Luik, ook te vinden zijn in meer dan 200 winkels in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa. We hebben nergens anders een gelijkaardig geval gehad", dixit Primark. Alle producten ondergaan zeer strenge veiligheidscontroles en beantwoorden aan alle Europese normen, klinkt het.



Een onderzoek moet nu de oorzaak aan het licht brengen. Volgens Primark is het nog te voorbarig om de kledij aan te wijzen als de oorzaak.