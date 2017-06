Watertekort dreigt in West-Vlaanderen

Door: redactie

video Gouverneur Carl Decaluwé vraagt aan de inwoners van West-Vlaanderen om spaarzaam om te springen met leidingwater. Door de droogte dreigt er een acuut tekort. Concreet roept hij op om geen zwembaden meer te vullen met leidingwater en ook geen moestuinen te beregenen. Ook landbouwers mogen geen water meer oppompen uit een deel van de IJzer, om hun gewassen te irrigeren.

Het is de eerste keer in meer dan twintig jaar dat deze maatregel wordt opgelegd, het waterpeil staat nu al dertig centimeter lager dan normaal, ook aan de monding in zee blijven sluizen zo veel mogelijk dicht. Aan alle West-Vlamingen vraagt de gouverneur ook om geen moestuinen meer te beregenen met leidingwater, of zwembaden te vullen of auto's te wassen. Het is geen verbod, wel een noodzakelijke maatregel tegen de droogte.