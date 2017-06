Heldhaftige bakker gaat overvaller te lijf met bezemsteel

Sander Bral

15/06/17 - 19u54 Bron: eigen berichtgeving

© videostill.

video Bakker Jassin Iben Hach van bakkerij Leopold in Boom laat niet met zich sollen. Gisternamiddag kreeg hij ongewenst bezoek van een overvaller met een nepwapen, maar hij ging hem te lijf met een bezemsteel.

Op camerabeelden is te zien hoe de overvaller rond kwart na twee de zaak binnenglipt. Wat de camera niet laat zien is dat de overvaller twee schoten lost op bakker Jassin die op dat moment zijn magazijn aan het poetsen is.



Wanneer Jassin door heeft dat wapen nep is, gaat hij de overvaller net buiten beeld te lijf met zijn bezemsteel. Daarna verplaatst de schermutseling terug naar de zaak. Op de beelden is te zien hoe Jassin gefrustreerd een kleine honderd euro meegeeft met de overvaller.



Alle tips in verband met deze overval zijn welkom bij de lokale politiezone Rupel en bij het gemeentebestuur van Boom.