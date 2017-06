Door: redactie

15/06/17 - 19u28 Bron: vtmnieuws.be

video

"Vanavond is de rust teruggekeerd op de luchthaven", zegt VTM NIEUWS-journalist Aagje Vanthomme. "Het is er gezellig druk en de meeste problemen zijn opgelost. Toch zijn er hier en daar nog vluchten vertraagd of afgelast en die problemen kunnen nog tot morgenvroeg duren."