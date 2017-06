Leerlingen die examenvragen stalen in Gentse school krijgen maatregelen opgelegd

Door: redactie

15/06/17 - 19u29 Bron: Belga

De drie leerlingen van de Gentse school BenedictusPoort die gisteren opgepakt werden nadat uit beelden van een net geplaatste bewakingscamera bleek dat ze de nacht daarvoor examenvragen hadden gestolen, hebben maatregelen opgelegd gekregen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat geen verdere details geeft over de inhoud ervan.

De feiten gebeurden in de nacht van dinsdag op woensdag in de school in de Gentse deelgemeente Ledeberg, zegt woordvoerster An Schoonjans van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. "Drie jongeren die voor deze feiten in aanmerking komen, werden woensdagvoormiddag opgepakt. Het betreft twee meerderjarigen en één minderjarige. De twee meerderjarige verdachten zijn vandaag verschenen op het parket van de procureur des Konings in Gent en krijgen maatregelen opgelegd. De minderjarige verdachte is verschenen voor de jeugdrechter, die eveneens maatregelen oplegde."



Het parket geeft geen details over de sancties. De meerderjarigen werden niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die tot aanhoudingen kon overgaan. De drie leerlingen werden door de school voorlopig geschorst. Omdat één van de drie jongeren betrapt werd voor de inbraak op spieken met antwoorden van examenvragen, moeten verschillende leerlingen examens opnieuw afleggen. De school laat ook nieuwe sloten plaatsen, omdat de betrapte leerlingen over sleutels beschikten.