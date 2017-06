Dakwerker (62) sterft na val uit ladderlift

avh

15/06/17

© belga.

Aan de Floraliënlaan op de grens tussen de Antwerpse districten Berchem en Wilrijk is vanmiddag een 62-jarige man om het leven gekomen na een val van 9 meter.

Aan de woning werden dakwerken uitgevoerd aan een belle-etagewoning met twee verdiepingen. De man en zijn collega kwamen kijken naar hoe de zaken er nu voor stonden. Om tot op die hoogte te komen, gebruikte de man de ladderlift die er stond opgesteld. Hoe het ongeval dan is kunnen gebeuren, wordt onderzocht.



De hulpdiensten probeerden hem nog ter plaatse te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Zijn collega's kregen na afloop slachtofferhulp aangeboden.



Het parket en het arbeidsauditoraat zijn ter plaatse. Ook het gerechtelijk lab is ter plaatse, daarom is een perimeter ingesteld in de buurt.