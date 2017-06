Personeel Primark verbrand door kledij

Door: redactie

Verschillende medewerkers van Primark in Luik hebben lichte brandwonden en uitslag opgelopen, door stukken kleding aan te raken. Een medewerker van de winkel heeft dat gezegd, terwijl hij met een verborgen camera werd gefilmd door onze collega's van RTL-TVI. Primark onderzoekt de zaak zegt het in een schriftelijke reactie. "Wij zijn heel verbaasd door dit voorval aangezien alle producten die verkocht worden in onze winkel in Luik ook verkocht worden in meer dan 200 andere winkels in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa. Wij hebben tot nu toe nog geen enkel ander soortgelijk geval gehad. Onze producten ondergaan bijzonder strenge kwaliteitscontroles en voldoen aan alle in de EU geldende richtlijnen. Wij zullen deze klachten natuurlijk grondig onderzoeken."