15/06/17 - 19u25 Bron: vtmnieuws.be

Broeierij Van De Vijvere, de kippenkwekerij in Tielt waarvan deze ochtend undercoverbeelden opdoken, overweegt een klacht in te dienen tegen dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Volgens hen zijn ze onterecht negatief in beeld gebracht. "Wij kunnen enkel aannemen dat de undercovermedewerker dit met kwaadwillige bedoelingen heeft opgezet", zeggen ze aan VTM NIEUWS.