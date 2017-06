Parket: "Kleuter (4) in De Gavers door verdrinking overleden"

Bewerkt door: mvdb

15/06/17 - 12u25 Bron: Belga

© Verbeke.

Harelbeke Het jongetje van vier dat gisteravond zoek raakte in de Gavers in Harelbeke, is inderdaad omgekomen door verdrinking. De lijkschouwing sluit andere doodsoorzaken uit, meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk vandaag.