R4 volledig afgesloten na zwaar verkeersongeval

15/06/17 - 12u14

De lokale politie heeft deze voormiddag de R4 in Wippelgem afgesloten in de richting van Zelzate na een zwaar verkeersongeval. Aan de verkeerslichten van het T-kruispunt in Kluizen is rond 10.15 uur een 46-jarige vrouw uit Gent met haar wagen langs achteren aangereden door de vrachtwagen van een 67-jarige Nederlandse trucker. Ze stond er te wachten aan de rode verkeerslichten.



Door de klap werd haar wagen tegen een betonblok gesmakt. De vrouw zat gekneld in haar wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Gewond, maar bij bewustzijn, is ze naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ze zou niet in levensgevaar verkeren. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Het verkeer moet plaatselijk omrijden via de N458 langs Wippelgem en Ertvelde.