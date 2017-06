Door: redactie

Animal Rights klaagt met nieuwe undercoverbeelden dierenleed aan bij ongeschikte kuikens in kippenkwekerijen. Ongeschikte kuikens worden in een Tieltse broeierij gedood door het breken van de nek of door verdrinking in een emmer water, zegt de dierenrechtenorganisatie. Bij de kwekerijen was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurt vandaag nog de inspectiedienst naar de kwekerij.