De prijzen van de maaltijden in het Europees parlement gaan omhoog, en dat vinden de vakbonden maar niets

TT

15/06/17 - 11u16 Bron: Politico

© thinkstock.

Europees parlement Het Europees parlement is van plan de prijs van bepaalde maaltijden en dranken in de zelfbedieningsrestaurants en cafetaria's in Brussel en Straatsburg op te trekken. Zo zal een bord frieten omhoog schieten van 1 euro naar 1,6 euro. Een fles wijn gaat van 8 euro naar 13,31 euro. Maar de prijsverhoging valt niet in goede aarde bij de vakbonden. Dat schrijft Politico.

"Verbijsterd"

Vakbonden zijn echter niet te spreken over de prijsverhoging en wijzen op de gebrekkige kwaliteit van de maaltijden. Ze stuurden hun protest per mail naar alle werknemers van het parlement. "De staf zegt nee!", zo klinkt het in de mail, waarin ze zeggen "verbijsterd" te zijn. "Men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat je evenveel of zelfs meer moet betalen in de kantines van het parlement dan ergens anders."



Al in 2015 was er in het Europees parlement in Brussel ophef door prijsverhogingen nadat een nieuwe cateringfirma het contract had binnengehaald ten koste van concurrent Sodexo, die al 30 jaar aan de slag was in het halfrond.



Maar de verhoging van de prijzen is onvermijdelijk, aldus het Directoraat-Generaal: "Prijzen moeten de reële kosten van de producten en diensten weerspiegelen, om te vermijden dat we rechtstreeks voedselsubsidies uitdelen. Europese instellingen staan bovendien onder verhoogd toezicht van de Europese belastingbetaler."