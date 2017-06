KAV

15/06/17 - 11u12 Bron: eigen berichtgeving, belga

Lucio Aquino (links), Nico Beckx (tweede van links) en Rafael Aquino (rechts) tijdens het proces in eerste aanleg in Hasselt. © belga.

Het Antwerpse hof van beroep heeft de beklaagden in de drugszaak rond de Maasmechelse familie Aquino dezelfde straffen opgelegd als in eerste aanleg. Voor kopstukken Raf Aquino, Mario Aquino en Nico Beckx houdt dat in dat ze respectievelijk 10, 6 en 7 jaar cel achter de tralies vliegen als leiders van een criminele organisatie die minstens 2,4 ton cocaïne invoerde vanuit Zuid-Amerika.