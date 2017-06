Belgoprocess werkt aan opslaggebouw voor radioactieve vaten

MV

Kernafvalbeheerder Belgoprocess werkt in Dessel aan een nieuw gebouw voor de opslag van de zogeheten "gel-vaten", waar nucleair afval in zit. Het vroeg onlangs om een aanpassing van de uitbatingsvergunning. De kostprijs loopt op tot 50 miljoen euro, die rekening komt terecht bij energiebedrijf Engie Electrabel.

Begin 2013 werd vastgesteld dat vaten met laagradioactief afval van de kerncentrale van Doel een gelvormige substantie lekten. Die lekken werden veroorzaakt door een chemische reactie in het beton waar het afval in zit. Uiteindelijk bleek dat het om ongeveer 10.000 vaten ging.



In april diende Belgoprocess een aanvraag in om de huidige uitbatingsvergunning voor site 1 in Dessel te wijzigen. Het vraagt om een nieuwbouw, specifiek voor de opslag van de aangetaste vaten. In het gebouw zullen de vaten automatisch verplaatst en gemanipuleerd kunnen worden.



Geen risico's

"Er is een stedenbouwkundige, een milieu- en een exploitatievergunning nodig. Men verwacht deze begin tot midden volgend jaar", zegt Bart Thieren, woordvoerder van Belgoprocess. De bouw zou dan tegen de zomer kunnen starten en het gebouw zou midden 2020 klaar moeten zijn. Volgens de woordvoerder wordt de kostprijs geschat op 50 miljoen euro. "De vaten zijn afkomstig van Electrabel, nu Engie, dus zij vullen de budgetten in."



De nucleaire waakhond FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde dat de activiteiten geen risico's met zich meebrengen voor de omwonenden en voor het leefmilieu. Op 19 mei gaf de Wetenschappelijke Raad een gunstig voorlopig advies. De aanvraag ligt nu bij de gemeentes in de buurt voor advies en een openbaar onderzoek.