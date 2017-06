Tandarts gooit per ongeluk 10.000 euro weg, maar krijgt hulp van vuilnismannen om 800 zakken uit te pluizen

Door: redactie

15/06/17 - 09u52 Bron: Nieuwsblad

© Thinkstock.

Koksijde Bijna 10.000 euro, dit fortuin gaf een tandarts in Koksijde per ongeluk met de vuilkar mee. In een hoop van 800 vuilzakken kon hij op zoek naar een speld in een hooiberg. Met de hulp van enkele volhardende vuilnismannen kreeg de man zijn centen terug, dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

De tandarts vertrok op citytrip naar Londen en moest een veilige opbergplaats vinden om zijn geld te bewaren. Een plaats waar inbrekers zeker niet zouden zoeken? De vuilnisemmer, dacht de man. Maar op de een of andere manier kwam het geld toch in de vuilniszak terecht. Pas toen het huisvuil al buiten stond, besefte de man dat zijn centen er nog in zaten. Hij liep snel naar buiten, maar de zak was al verdwenen.



In wanhoop belde de man naar IVVO, het bedrijf verantwoordelijk voor de vuilnisophaling. Toen kreeg de tandarts wel erg goed nieuws te horen: de vrachtwagen was uitzonderlijk nog niet geledigd. De eigenaar van het geld stelde voor om zelf de zakken te doorzoeken, maar besefte al snel dat hij het alleen niet geklaard zou krijgen. Dus stelde de ploegbaas voor om de werkmannen in te schakelen.



De burgemeester gaf groen licht en dus begonnen de huisvuilophalers aan hun huzarenwerk. Ze kieperden de inhoud van de vrachtwagen uit op de werkplaats. Gelukkig had de tandarts zijn vuilzak met een witte strip dichtgebonden, zo werd hun zoektocht toch iets overzichtelijker. Na anderhalf uur ploeteren in 800 vuilniszakken was het geld terecht. En de werkmannen bleven niet met lege handen achter, voor hen had de tandarts een flinke fooi als beloning.