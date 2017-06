Joe-dj's maken hit als 'De Roamingo's'

Door: redactie

15/06/17 - 08u13 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanaf vandaag is de roaming definitief verleden tijd. Joe-dj's Sven Ornelis, Raf Van Brussel en Carl Schmitz kropen voor de gelegenheid in de huid van Carl Levi, Raf Gilles en Sven Van Tongelen en vormden samen de groep 'De Roamingo's. Vandaag werd hun nieuwe single 'Gedaan Met De Roamingkost' in primeur gedraaid in de Joe-ochtendshow. "We zijn een succesvolle band, treden al even op in feestzalen en maken vrolijke meezingers", vertelde Sven Van Tongelen. "De vrouwtjes zien we ook graag. Ik heb een stiefzoon die in Amerika woont, dus ik ben heel vaak in het buitenland. Als je dan wil Tinderen of Instagrammen met de vrouwtjes in België, dat kost zo veel. Maar nu zijn we heel gelukkig dat de roaming is afgeschaft. Daarom hebben we voor de gelegenheid een nieuw nummer gemaakt: 'Gedaan Met De Roamingkost'.