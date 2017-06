Gentse leerlingen opgepakt na inbraak om examens te stelen: "Gewoon geen zin om te studeren"

TK

15/06/17

Twee meerderjarige leerlingen van de BenedictusPoort in Ledeberg (Gent) zijn gisteren - inclusief handboeien - opgepakt door de politie. Ze worden ervan verdacht dinsdagnacht ingebroken te hebben in de school samen met een derde leerling om examenvragen te stelen. "Ze hadden gewoon geen zin om te studeren", vermoedt de school.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe drie leerlingen dinsdagnacht inbraken in het secretariaat van de BenedictusPoort. Ze namen daar examens mee. De twee meerderjarige leerlingen werden gisteren opgepakt op school en zullen voorgeleid worden bij de procureur, van de minderjarige leerling werden de ouders verwittigd. Die zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.



Het is overigens niet de eerste inbraak in de school: op 10 mei drongen twee leerlingen al eens de school binnen op zoek naar examenvragen. Ze gebruikten hiervoor vier verschillende sleutels die ze zogezegd zouden gevonden hebben in de leraarskamer. Eén ervan paste op de kluis waar de examenvragen inzaten. Van die examens nam het duo foto's met zijn gsm. Bovendien stalen ze enveloppes met geld uit de kluis. Directeur van de school Philippe De Bruycker opperde toen al dat die gestolen sleutels nog in omloop waren. "Ze hebben ze in ieder geval niet teruggegeven", klonk het.



Handeltje?

Hoe de leerlingen dinsdag binnenraakten, is nog niet duidelijk. Momenteel kan alleen bevestigd worden dat er examenfraude is gepleegd. "Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband is met de feiten van een tijd geleden. Het gaat in elk geval om andere daders", zegt woordvoerster An Schoonjans in Het Nieuwsblad. Een handeltje in gestolen examens lijkt haar echter onwaarschijnlijk. "De dieven gingen gericht op zoek naar bepaalde examens. Ze hadden gewoon geen zin om te studeren, vermoed ik." De leerlingen zijn nu voorlopig geschorst, en misschien wordt dat permanent. "Dit zijn in elk geval geen puberstreken meer."