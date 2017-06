Chaos op Brussels Airport door stroompanne

Door: redactie

15/06/17 - 06u06 Bron: VRT Nieuws, Twitter

© Mark Baert.

De luchthaven van Zaventem werd vanochtend rond 5 uur getroffen door een grote stroompanne, dat meldt de nieuwsredactie van VRT. Honderden passagiers moesten buiten aan de vertrekhal wachten. Intussen is het probleem opgelost, rond 6.40 uur gingen de deuren aan de ingang open en werden de reizigers met mondjesmaat in de vertrekhal binnengelaten.

Honderden mensen moesten buiten aan de vertrekhal met hun koffers. De reizigers klagen over de slechte communicatie van het luchthavenpersoneel over de stroompanne. Op de site van de luchthaven staan wel meerdere meldingen van vertraagde vluchten.



Sporza-journaliste Inge Van Meensel is één van die reizigers die de luchthaven niet binnen kan. In het VRT-journaal vertelde Inge hoe ze samen met haar cameraploeg aan de ingang staat te wachten. "Om 6 uur was onze vlucht naar Alicante gepland, maar we raken dus niet binnen. Het is bizar. Iedereen denkt meteen aan een terreuraanslag, maar dat is niet het geval. Niemand lijkt te weten wanneer het probleem opgelost zal zijn."



Er zou wel stroom in de verktrekhal zijn, maar de verlichting op de landingsbanen werkt niet, waardoor het vliegtuigverkeer verstoord is.