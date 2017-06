Premier Michel in Montreal voor een werkbezoek van drie dagen

Bewerkt door: ib

15/06/17 - 03u15 Bron: Belga

Premier Charles Michel houdt een toespraak bij het International Economic Forum of the Americas tijdens zijn eerste staatsbezoek aan Canada. © photo news.

Premier Charles Michel is aangekomen in Montreal voor een werkbezoek van drie dagen aan Canada.

Eerst nam Michel het woord op de Conferentie van Montreal, een evenement van het International Economic Forum of the Americas. Twee dagen geleden was ex-premier Yves Leterme er nog te gast, als secretaris-generaal van IDEA, de Internationale Intergouvernementele organisatie voor Democratische en Electorale Assistentie.



CETA

Premier Michel zal tijdens zijn werkbezoek in Canada gesprekken hebben met de eerste minister van Quebec, Philippe Couillard, en met de Canadese premier Justin Trudeau. Er zal onder meer gesproken worden over het CETA, het veelbesproken handelsverdrag tussen de EU en Canada, en over actuele thema's als de brexit en de strijd tegen het terrorisme.