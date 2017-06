Computergames zijn nieuwe drugs

PhG

15/06/17 - 05u00

Steeds meer ouders slaan alarm over het game-gedrag van hun kinderen. De Druglijn krijgt daar elke dag vier oproepen over binnen. "Vooral ouders van jongens zijn bezorgd", klinkt het. "Vaak krijgen ze hun zoon het huis niet meer uit of raakt zijn dag-nachtritme verstoord."

Vorig jaar testten ruim 7.000 minderjarigen zélf online bij de Druglijn hoe riskant hun computerspelgedrag is - een verdubbeling in vergelijking met het jaar voordien. Ook gokken lijkt een steeds groter probleem te worden. Gokkers zetten vaak zélf de stap om naar de Druglijn te bellen, omdat ze beseffen dat hun gedrag problematisch is.



Nooit eerder werd zo veel op problematisch gamen getest. Bij de meerderjarigen werden 2.539 zelftests genoteerd. Een jaar eerder waren er dat nog 2.150.



Het aantal zelftests bij minderjarigen is zelfs verdubbeld: van 3.091 in 2015 naar 7.276 in 2016. "Dat is toch wel veel, zeker omdat mensen de Druglijn niet meteen associëren met gamen", zegt coördinator Tom Evenepoel van de Druglijn. Ter vergelijking: 3.101 jongeren deden de zelftest voor alcohol, 1.826 die voor cannabis. Dat zijn er telkens minder dan de voorgaande jaren.



