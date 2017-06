SOS Brugse kant: nog maar tiental winkeltjes in de stad

BART HUYSENTRUYT

Ooit telde de Brugse binnenstad dozijnen en dozijnen charmante kantwinkeltjes. En nu? Amper nog een tiental. Door een verminderd aanbod en dalende interesse zijn de meeste handelaars overgeschakeld naar souvenir-, bier- en chocoladewinkels. "Daar zullen we thuis beter mee scoren, hoor je de toeristen dan zeggen."

"Bijna wekelijks zie ik toeristen die twintig jaar geleden al eens in Brugge waren. Ze vragen mij waar al die mooie kantwinkeltjes zijn gebleven. Wel, wij zijn de laatste 'Don Quichots' die nog kwaliteit aanbieden." Aan het woord is Heidi Thibaut, die al 24 jaar haar zaak Duchesse uitbaat nabij de Markt. In haar winkel heeft zij nog slechts één wand behouden voor kanten zakdoekjes, linnen of onderleggers. Geregistreerde recente cijfers zijn er niet, maar telde Brugge in 1993 nog 60 kantwinkels, bleven er daar in 2011 al maar 27 van over. Nog eens zes jaar later zeggen de uitbaters ze op twee handen te kunnen tellen.



