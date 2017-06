Bewoner van met granaten bekogeld pand in Genk was Hells Angel

kv

14/06/17 - 23u38 Bron: Belga

© ANP .

Het bedrijfspand in Genk dat in de nacht van dinsdag op woensdag geviseerd werd door onbekende granaatgooiers wordt bewoond door een voormalig lid van de Hells Angels. Acht ruiten van de gevel van het bedrijfspand aan de Toekomstlaan vertoonden lichte tot zware beschadigingen. In de kiezel voor het gebouw waren twee kraters geslagen.