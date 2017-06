Tractorbestuurder zwaargewond na ongeval in Bree

kv

14/06/17

Bij een verkeersongeval in Bree is vanavond een 54-jarige man uit Bree zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Mariahofstraat in Bree. De man was met zijn benen onder zijn eigen tractor terechtgekomen. De onfortuinlijke bestuurder werd rond 19 uur opgemerkt, maar mogelijk was het incident al eerder gebeurd.