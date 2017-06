Zwaar zieke man wilde dood - nu moet vriendin zich verantwoorden omdat ze hem "liet sterven"

kv

14/06/17 - 22u02 Bron: Belga

© thinkstock.

GERECHT BRUSSEL Een Spaanse 47-jarige vrouw heeft zich deze namiddag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze haar doodzieke vriend niet zou geholpen hebben. De twee waren naar België gekomen in de hoop hier euthanasie te kunnen laten uitvoeren, maar de zieke vriend overleed sneller dan verwacht. Het parket Halle-Vilvoorde, dat eerst vermoedde dat de vrouw een illegale euthanasie had uitgevoerd, vervolgde de Spaanse uiteindelijk enkel voor schuldig verzuim.

Bij de Spaanse man was enkele jaren eerder al een aortastenose (een hartafwijking, red.) vastgesteld en de man, een overtuigd boeddhist, had steeds elke vorm van medische behandeling geweigerd. Toen hij te horen kreeg dat hij nog slechts enkele weken te leven had, was hij met een vriendin, Beatriz C., eerst naar Zwitserland gereisd om daat euthanasie te laten uitvoeren. Toen dat daar niet mogelijk bleek, reisden de twee verder naar België. Ze kwamen op 22 juni 2012 aan in Machelen, maar drie dagen later, op 25 juni, overleed de Spanjaard al.



"Mevrouw heeft haar vriend geen hulp verleend, hoewel ze op de hoogte was van zijn toestand", zei de procureur. "Wij vervolgen haar daarom voor schuldig verzuim."



De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. "Er kan van schuldig verzuim geen sprake zijn", klonk het. "Deze man had duidelijk beslist dat hij geen medische behandeling wou, zelfs geen palliatieve zorgen. Hij wou zijn dood tegemoet treden op zijn eigen voorwaarden. Dat was een zeer bewuste keuze. In die omstandigheden kan je niet zeggen dat mevrouw de plicht had hulp te verlenen."



"Ik heb enkel zijn wens gerespecteerd", sprak Beatriz C. zelf. "Ik ben ervan overtuigd dat ik correct gehandeld heb."



Het vonnis valt op 28 juni.