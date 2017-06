Twee lichamen in autowrak uit Albertkanaal gehaald

Marco Mariotti

14/06/17

In het Albertkanaal in Riemst is vanmiddag een autowrak opgevist waar twee lichamen in zaten. Het gerecht is al enkele dagen bezig met het dreggen van de waterlopen om zo sporen te vinden in gerechtelijke onderzoeken. In dit geval ging het om een voertuig met Nederlandse nummerplaten. Over de identiteit van het duo bestaat nog geen duidelijkheid.



Het is niet de eerste keer dat er -vooral gestolen- voertuigen in de regio in het kanaal worden aangetroffen. Criminelen uit Maastricht en Luik komen geregeld bewijsmateriaal in de grensregio dumpen. Het parket kwam ter plaatse.