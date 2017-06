Door: redactie

14/06/17 - 19u37

De brand in Londen roept heel wat vragen op over de brandveiligheid. Hoe is het mogelijk dat de brand zich zo snel verspreidt en zit je als bewoner werkelijk als een rat in de val? "In België laten preventieregels zo een brand niet toe", zegt brandexpert Karel Lambert van de Brusselse brandweer.