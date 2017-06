Politie zoekt met man en macht naar vermist meisje (4) in De Gavers in Harelbeke

AHK; VHS; avh

14/06/17 - 18u36

In het provinciedomein De Gavers in Harelbeke zijn brandweer en politie met man en macht op zoek naar een meisje van 4 jaar dat al sinds 17 uur vermist is. "Het kind was aan het spelen aan de oever", zegt persofficier Chris Deryckere van hulpverleningszone Fluvia.