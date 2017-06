Ook in Beerse twee meldingen van mogelijke kinderlokkers

Bewerkt door: ADN

14/06/17 - 18u29 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © thinkstock.

Nadat de voorbije week in Zandhoven twee gevallen van kinderlokking gemeld werden, zijn er nu ook in Beerse twee aangiftes gebeurd van soortgelijke feiten. Dat zegt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen.

Politie Regio Turnhout Ook in onze politiezone is een meisje benaderd door een kinderlokker (-ster). Er is sprake van een witte camionette. Bel bij verdachte situaties meteen 101. Onze lokale recherche laat deze zaak niet...

Er was telkens sprake van twee verdachten - een man en een vrouw - en van eenzelfde type voertuig. Of er een link is met de feiten in Zandhoven, waartussen volgens het Antwerpse parket trouwens ook nog geen verband is aangetoond, is niet bekend. De politie verhoogt in ieder geval ook in Beerse haar waakzaamheid en scholen in de omgeving werden ingelicht.



De eerste melding in Beerse dateert van gisterenavond, toen een tienjarig meisje haar hond aan het uitlaten was en aangesproken werd door een onbekende vrouw, die haar vroeg om mee te komen. Het meisje raakte in paniek en rende met haar hond naar huis. Deze ochtend werd een elfjarig meisje dan weer gevolgd door een voertuig terwijl ze met de fiets onderweg was naar school.



Het parket is een onderzoek gestart naar de twee aangiftes en neemt de feiten  zeer ernstig. De lokale politie van de regio Turnhout zal de komende dagen extra manschappen inzetten aan scholen in Beerse en omgeving.