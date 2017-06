Bijna 1 Belg op 5 doet aan vrijwilligerswerk

kv

Bijna één op de vijf Belgen (18 procent) heeft vorig jaar wel eens vrijwillig bijgeklust in de socialprofitsector. Dat blijkt uit cijfers van de HEC Management School in Luik en CBC. Vooral de organisaties actief in armoedebestrijding, cultuur en vrije tijd en gezondheid, konden in 2016 op heel wat vrijwilligers rekenen.