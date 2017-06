Eerste Burger King opent op 28 juni in Antwerpen

SPS

De eerste Belgische vestiging van fastfoodketen Burger King zal op 28 juni de deuren openen, op de site van Kinepolis in Antwerpen. Burger King vervangt er de bestaande Quick.

Begin juli zou er dan een Burger King openen in het shoppingcenter Rive Gauche in Charleroi.



Tot het einde van het jaar zouden er acht nieuwe Burger King-restaurants worden geopend, naast de ombouw van een onbekend aantal Quick-resto's. Beide merken zijn in België in handen van Burger Brands Belgium. De kost van de ombouw bedraagt tussen de 700.000 en 1,2 miljoen euro per restaurant.