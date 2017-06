MR geen voorstander van volledig cumulverbod

SPS

14/06/17 - 15u18 Bron: Belga

MR-voorzitter Olivier Chastel. © belga.

De MR blijft gekant tegen een totaalverbod op het combineren van een burgemeester- of schepenambt met dat van een parlementslid. De Franstalige liberalen pleiten ervoor om de regel die het Europees Parlement toepast over te nemen. Die regel stelt een cumulverbod in voor burgemeesters en schepenen van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners.