Jaar cel voor sjoemelende restaurantuitbater uit Oostende

14/06/17 - 14u49 Bron: Belga

De Brugse correctionele rechtbank heeft een restaurantuitbater uit Oostende veroordeeld tot een geldboete van 30.000 euro en een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft met uitstel. De 47-jarige Koenraad D. pleegde inbreuken op de sociale wetgeving en sjoemelde met de werkloosheidsuitkering van zijn zoon.

In de loop van 2015 en 2016 stelden de inspectiediensten heel wat overtredingen vast in een restaurant en een fitnesszaak in Oostende. In totaal bleken vijf werknemers niet correct gemeld bij de sociale zekerheid. De dochter van de uitbater had geen studentencontract. Bovendien kreeg de kok ruim 2.700 euro loon te weinig. De arbeidsauditeur merkte op dat Koenraad D. de verzegeling van beide zaken eigenhandig verwijderde.



Valsheid in geschrifte

De man uit Oostende moest zich ook verantwoorden voor valsheid in geschrifte. Hij ondertekende in het voorjaar van 2016 blanco controlekaarten van zijn zoon, zodat die een werkloosheidsuitkering bleef ontvangen. De 28-jarige Dempsey D. zat in die periode echter in de gevangenis in Denemarken. Voor het invoeren van amfetamines veroordeelde de rechter hem uiteindelijk tot negen jaar effectieve celstraf veroordeeld. Die straf zit hij ondertussen in een Belgische gevangenis uit.



Voor de valse controlekaarten werd hij vrijgesproken. De rechter oordeelde dat het initiatief enkel van zijn vader kwam.