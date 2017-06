Heibel bij Kortrijkse politie: gouverneur moet bemiddelen

Hans Verbeke

14/06/17 - 14u43

Korpschef Rino Defoor. © Henk Deleu.

West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé is door de burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Lendelede gevraagd om te bemiddelen in een lang aanslepende conflictsituatie binnen de politiezone Vlas. Aanleiding is een zoveelste incident in het korps.

Eind vorige week kwam het tot een hoogoplopende discussie tussen korpschef Rino Defoor en een hondengeleider die binnenkort in een andere politiezone gaat werken. De hoofdinspecteur had even tevoren een telefoontje gekregen van de Oostendse politie met de vraag wanneer precies zijn politiehond kon worden afgehaald. Toen de man verbijsterd reageerde op de vraag, kreeg hij te horen dat de hond in kwestie door de korpsleiding van de zone Vlas te koop was aangeboden bij andere politiezones.



Opmerkelijk, want kort voordien had de hondengeleider naar aanleiding van zijn mutatie aan de zonechef gevraagd om de hond die hij jarenlang verzorgd, opgeleid en getraind heeft, over te mogen kopen. De zonechef had daarover mondeling zijn akkoord gegeven met de belofte om later alles te regelen. Maar achter de rug van de hondengeleider om bood hij dus het dier te koop aan bij andere politiezones. De verbolgen hondengeleider nam dat niet en eiste tekst en uitleg van zijn baas. Die was daar niet mee opgezet en ei zo na kwam het tot een handgemeen.



Volgens de vakbonden zette de zonechef zijn voet tegen de deur om te verhinderen dat zijn hondengeleider de ruimte kon verlaten waarin de discussie zich afspeelde. Hij zou z'n ondergeschikte ook bij de arm hebben vastgegrepen. Daarop is een andere hoofdcommissaris tussengekomen om de gemoederen te bedaren. Het incident is voor de vakbonden alvast de druppel die de emmer doet overlopen.