UZ Gent in beroep tegen veroordeling in loondiscussie

14/06/17 - 17u09 Bron: Belga

Het Universitair Ziekenhuis Gent gaat in beroep tegen een vonnis waarbij twaalf statutaire personeelsleden onlangs gelijk kregen van de rechtbank in een discussie rond achterstallige lonen. Over de motivatie van de beslissing kan het UZ Gent echter geen commentaar kwijt, zo meldt het ziekenhuis.