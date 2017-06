Minder schadeclaims tegen personeelsleden federale politie

SPS

In 2016 werden door derden 203 schadeclaims ingediend tegen personeelsleden van de federale politie. Dat zijn er minder dan in 2014 (231) en 2015 (239). De te betalen schadevergoedingen worden overigens slechts zelden teruggevorderd van het betrokken personeelslid.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt niet te beschikken over de bedragen die in het kader van deze claims opgeëist werden en beperkt zich tot de effectief uitbetaalde vergoedingen. In 2016 ging om 490.135 euro, tegenover 762.692 euro in 2014 en 649.832 euro in 2015. In deze periode werd één keer een bedrag teruggevorderd. Het betrof 7.103 euro dat in 2016 teruggevorderd werd van een personeelslid dat schade had veroorzaakt door het plegen van een inbreuk op de wegcode.



Dat slechts een kleine minderheid van de uitbetaalde bedragen van personeelsleden wordt teruggevorderd is het gevolg van het feit dat hiertoe slechts kan worden overgegaan als er sprake is van een opzettelijke, zware of van een meermaals voorkomende lichte fout. Die worden zelden vastgesteld. De overheid is bovendien niet verplicht om over te gaan tot terugvordering wanneer een van deze fouten wordt vastgesteld.