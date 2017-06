Rijverbod en voorwaardelijke celstraffen voor dodelijk ongeval op pechstrook E314

EB

14/06/17 - 14u34 Bron: Belga

© thinkstock.

herent De politierechtbank van Leuven heeft woensdag een rijverbod en voorwaardelijke celstraffen opgelegd aan de bestuurders van een auto en een vrachtwagen. Zij werden beiden verantwoordelijk gesteld voor een dodelijk ongeval op de pechstrook van de E314 in Herent.

Tim G. reed op 24 oktober 2015 om 22.40 uur op de E314 met zijn auto in op een vrachtwagen die op de pechstrook geparkeerd stond. Zijn passagierster Shanty Houthuys (17) overleed ter plaatse. De 25-jarige bestuurder uit Kortenberg raakte lichtgewond. Trucker Vitalijus S. (30) uit Litouwen bleef ongedeerd.



De politierechtbank veroordeelde Tim G. voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Hij kreeg drie maanden cel met uitstel en een rijverbod van zes maanden waarvan de helft effectief.



De vrachtwagenchauffeur was alleen gedagvaard voor parkeren op de pechstrook. De rechtbank herkwalificeerde de inbreuk naar het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg omdat het parkeren op de pechstrook in oorzakelijk verband stond met het overlijden. De trucker werd bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en een rijverbod van zes maanden waarvan de helft met uitstel. Zijn werkgever, de vennootschap Imena met zetel in Litouwen, werd bij verstek burgerlijk aansprakelijk gesteld voor een geldboete van 1.200 euro.



Op burgerlijk gebied oordeelde de rechtbank dat het fout parkeren van de vrachtwagen een zware fout was. De vrachtwagenchauffeur werd persoonlijk veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden, samen met zijn werkgever en de autobestuurder en diens verzekeringsmaatschappij. De ouders van het slachtoffer kregen beiden 16.000 euro toegewezen. De zuster en de grootmoeder kregen een schadevergoeding van 3.500 en 1.500 euro.