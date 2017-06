Man in de cel op verdenking van beramen terroristische aanslag

Door: redactie

14/06/17 - 14u30 Bron: Belga

© Thinkstock.

Hasselt De onderzoeksrechter in Hasselt heeft gisteren een 20-jarige man uit Hasselt aangehouden en opgesloten op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag. Dat heeft Eric Van Der Sypt van het federale parket vandaag bevestigd.

De man is geboren in Macedonië en groeide op in België. Maandag werd hij gearresteerd in een psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, waar hij gedwongen opgenomen was en behandeld werd voor een psychose. Komende vrijdag moet hij voor de raadkamer in Hasselt verschijnen.



Zijn raadsman Jan Keulen heeft intussen een deskundig verslag van een gerechtspsychiater aangevraagd. Het federale parket bevestigde dat er een deskundige is aangesteld om de geestestoestand van de jongeman te onderzoeken. De twintiger had aan een dokter over zijn sympathieën voor IS verteld. Uit verder onderzoek bleek dat hij op het internet allerlei opzoekingen had gedaan. Het ging onder meer over het maken van een bom en hij zou een ticket naar Londen hebben geboekt.