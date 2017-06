De Wever laat twee niet-professionele massagesalons verzegelen in Antwerpse stationsbuurt

EB

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat twee niet-professionele massagesalons in de Breydelstraat en Quellinstraat verzegelen omdat de beheerders niet beschikken over de vorig najaar door de stad ingevoerde vestigingstoelating en de salons de voorschriften schenden. Mogelijk volgen er de komende maanden nog sluitingen, want er worden momenteel zeventig massagesalons doorgelicht die onder de vergunningsplicht vallen.

De verplichte vestigingstoelating kwam er om de groei van vooral oosterse, niet-professionele massagesalons tegen te gaan. Die hebben immers "geen aantoonbare beroepsbekwaamheid en zijn niet aangesloten bij een wettelijk erkende beroepsvereniging", klinkt het. Via de vestigingstoelating kunnen de politie en de stedelijke diensten de salons grondig controleren. Bovendien bepaalt de regelgeving dat ze een spreidingseis van 250 meter moeten respecteren.



Kwetsbare positie

"Onderzoek wijst uit dat masseuses in zulke zaken zich soms in erg kwetsbare posities bevinden", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever. "Massagesalons die seksuele diensten aanbieden, zich in dezelfde buurt vestigen en sluitingsuren niet respecteren, kunnen bovendien overlast veroorzaken. Ook een strenge controle op brandveiligheid, pandkwaliteit en hygiëne is noodzakelijk."



De twee verzegelde massagesalons in de Antwerpse stationsbuurt zijn in hetzelfde beheer en mochten niet open zijn omdat ze niet in regel zijn met de vergunningsplicht. De politie stelde bij een controle in de Breydelstraat vast dat er masseuses aanwezig waren en een voorgelegde "vergunning" niet rechtsgeldig was.



In de Quellinstraat was het salon eveneens open, was er personeel aanwezig en brandde er sfeerverlichting. "De zaakvoerster werd door de politie telkens gewezen op de voorwaarden van de vergunningsplicht, maar meent zich daar blijkbaar niet aan te moeten houden", aldus Vermant. Pas wanneer de salons zich in regel hebben gesteld, kan de verzegeling worden opgeheven.