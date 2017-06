Kankerbehandeling bij kinderen schaadt geheugen

Door: redactie

Kankerbehandeling bij kinderen heeft, zelfs na volledige genezing op latere leeftijd, negatieve gevolgen voor het kortermijngeheugen. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van KU Leuven. Ze ontdekten een verband tussen deze geheugenfuncties en hersenvochtconcentraties van het eiwit fosfo-tau. Dat maakt een betere behandeling op jonge leeftijd mogelijk.

De onderzoekers van het Laboratorium voor Biologische Psychologie (KU Leuven) en Psychiatrie, Radiologie en Kindergeneeskundige (UZ Leuven) onderzochten 31 jongvolwassenen die als kind - met een gemiddelde leeftijd van 6,5 jaar - chemotherapie kregen en vergeleken hun prestaties op psychologische tests met die van controlepersonen.



Cognitieve functies zoals langetermijngeheugen en concentratievermogen, vaardigheden die zich voor de behandeling ontwikkelden, bleven grotendeels gespaard. De proefpersonen scoorden minder goed op testen waarbij ze snel moesten wisselen tussen verschillende taken of nieuwe informatie korte tijd onthouden. Het ontwikkelingsstadium van de hersenen bij de start van de kankerbehandeling is wellicht bepalend voor het optreden van schade.



De onderzoekers stelden ook een verband vast tussen de cognitieve prestaties van de proefpersonen en de hersenvochtconcentraties van fosfo-tau, een eiwit dat deel uitmaakt van de interne structuur van onze zenuwcellen. Zo bleken hoge concentraties van dit eiwit indicatief voor het optreden van cognitieve problemen op latere leeftijd.



"Als we in de toekomst deze concentraties van fosfo-tau systematisch meten, kunnen we kinderen met hoge waarden gepast begeleiden. Met vroege begeleiding, gericht op de meest relevante functies, zullen we problemen kunnen voorkomen die anders 10 of 15 jaar na de behandeling opduiken", concludeert aspirant-psychiater Iris Elens.