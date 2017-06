Door: redactie

14/06/17 - 11u04 Bron: Belga

Minister-president Rudi Vervoort werd vandaag gehoord over het dossier Samusocial. © photo news.

De parlementaire onderzoekscommissie Samusocial start volgende week haar werkzaamheden. Zo is deze voormiddag vernomen in de rand van de commissie Sociale Zaken van het Brussels Parlement, waar minister-president Rudi Vervoort en de bevoegde ministers Pascal Smet en Céline Fremault gehoord worden over het dossier.

De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie richt vrijdag de parlementaire onderzoekscommissie op. Donderdagvoormiddag zou de knoop moeten worden doorgehakt over het voorzitterschap van de commissie. Er is intussen ook reeds overeengekomen dat alle fracties in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zullen zijn.



In de onderzoekscommissie zullen geen PS'ers zetelen die lid zijn van de Brusselse gemeenteraad, zo kondigde Ahmed El Ktibi aan. Hij is voorzitter van de commissie Sociale Zaken, maar omdat hij lid is van de Brusselse gemeenteraad, stond hij zijn voorzittershamer af aan een partijgenoot voor de hoorzitting over Samusocial.