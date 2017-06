Door: redactie

13/06/17 - 23u48 Bron: vtmnieuws.be

In België hebben we veele xportproducten waar we zwaar mee mogen uitpakken, deze man is er eentje van: Netsky! We trokken met hem een dagje op om het te hebben over zijn hectische leven en zijn liefde voor het reizen en in het buitenland spelen. Netsky heeft z'n eigen podium het tweede weekend van Tomorrowland!