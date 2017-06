Door: redactie

13/06/17 - 23u28 Bron: vtmnieuws.be

video

Wij mochten backstage bij Rag'n'Bone Man na zijn (geniale!!) optreden in de AB. We mochten een gouden plaat overhandigen en hadden het over zijn huidig succes, zijn sound én hij wou voor ons nog een akoestische versie van zijn hitsingle 'Human' spelen!