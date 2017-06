Raf Simons wint nieuwe Vlaamse Cultuurprijs Ultima

kv

In de Gentse Vooruit heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz vanavond een carrièreprijs "algemene culturele verdienste" uitgereikt aan modeontwerper Raf Simons. De 'Ultimas', de nieuwe naam voor de Vlaamse Cultuurprijzen, werden voor het eerst samen uitgereikt tijdens een heus cultuurfeest.

Sinds 2003 erkent het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid) in twaalf categorieën een artiest of organisatie voor hun bijzondere prestatie. De nieuwe naam (Ultimas) verwijst naar de prijs, het bronzen beeldje 'La Ultima Isla" van kunstenaar Philip Aguirre. Bovenop het beeldje krijgen de winnaars 10.000 euro, een fotoreportage en een clip. De selectie blijft in handen van een onafhankelijke jury.



Modeontwerper Raf Simons kreeg dus de belangrijkste erkenning, een carrièreprijs als "algemene culturele verdienste". Simons, afkomstig uit Neerpelt, werkt sinds augustus vorig jaar als Chief Creative Officer bij het modehuis van Calvin Klein, daarvoor werkte hij voor Dior en Jil Sanders. In februari bracht hij tijdens de Fashion Week in New York zijn eerste collectie voor het merk uit.



Nog dit jaar bekroonde de Amerikaanse modesector hem met een CFDA-award als beste ontwerper voor zowel vrouwen- als mannenkleding. "Hij had hem alleen al kunnen krijgen voor wat hij voor de mode in België presteerde," zei minister Gatz. "Maar dan is hij uitgezwermd over de hele wereld en gaat hij werken voor grote merken als Dior en Calvin Klein. Het is altijd leuk om te zien dat iemand van ons het maakt. Daarnaast is hij nog steeds eigenzinnig, die combinatie van kunst en geschiedenis die je in zijn werk ziet, maakt het hem uniek."



Simons, die momenteel in New York aan het werk is, liet zich vertegenwoordigen door CEO Bianca Luzi. "Hij vindt het fantastisch en bijzonder omdat sinds 2003 nog nooit iemand uit de fashion de prijs ontving", aldus Luzi in een gesprek voorafgaand aan de uitreiking. Tijdens een videoverbinding dankte een geëmotioneerde Simons de steun en inspiratie uit het publiek.



In de categorie 'beeldende kunst' ging een Ultima naar het Brusselse centrum voor hedendaagse kunst Wiels. "Wiels is op korte termijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste referenties op het vlak van hedendaagse beeldende kunst in binnen- en buitenland, met een divers, gedurfd en kritisch onderbouwd programma", aldus de jury.



De Geelse gezinsverpleging krijgt een Ultima als 'immaterieel erfgoed'. "Een kwetsbare traditie met een enorme veerkracht doordat ze omarmd wordt door de Geelse gemeenschap, de stad en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum," klonk het bij de jury.



Schrijver Jeroen Olyslaegers, die eerder dit jaar al de Fintro Literatuurprijs won bij zowel de vak- als publieksjury, wint een Ultima in de categorie 'letteren'. "Jeroen Olyslaegers schopt de mensen een geweten en dat doet hij zowel in woord en daad", aldus de jury. "Ik ben blij dat mijn boek (Wil) de landsgrenzen overstijgt en vertaald wordt, maar het mooiste is als mensen me op straat aanspreken en zeggen dat het een goed boek is", reageerde de successchrijver op de uitreiking.



Het Forumtheater Radicalisering, dat er volgens de jury in slaagt om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, en uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken, won in de categorie 'amateurkunsten'.



Een Ultima voor 'cultureel ondernemerschap' ging naar de Gentse coöperatie Timelab. "Al wat Timelab doet, ademt een maatschappelijke verantwoordelijkheid uit, doorspekt met ondernemingszin en ondernemerschap. Alles vertrekt bovendien vanuit een artistieke attitude", klonk het.



Andere Ultimas waren er voor de 'wereldfolkmuziekclub' Muziekpublique (muziek), onder meer gekend door het album "Refugees for Refugees", Collectif Malunés (circus), cineast Pieter-Jan De Pue (film), die aan het begin van een beloftevolle internationale carrière staat, productiehuis voor jonge en gevestigde dansers en acteurs fABULEUS (podiumkunsten), en urbaniste Paola Viganò (architectuur).